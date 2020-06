Sapri – Eolie, si salpa! Collegamenti dal 10 luglio

Send an email

Da Sapri alle Eolie. Un servizio che finalmente sembra destinato a partire. Era il 2018 l’anno in cui l’armatore, l’Alicost, avrebbe dovuto attivare per la prima volta i collegamenti.

Nel mese di luglio, però, questioni tecniche e burocratiche fecero saltare tutto.

Lo scorso anno, invece, Alicost annunciò i primi test. Ora il servizio dovrebbe partire ufficialmente e per tutta la stagione estiva.

L’inverno scorso era stata annunciata come data per la partenza quella del 15 giugno; gli aliscavi avrebbero dovuto collegare Sapri con le Isole fino al 6 settembre. Poi l’emergenza Covid ha fatto slittare la data di inizio.

Alicost attraverso il proprio sito internet fissa la data per salpare: il 10 luglio (il 5 luglio invece da Salerno). Da Sapri sarà possibile raggiungere Stromboli, Panarea, Salina, Vulcano e Lipari.

Il viaggio di andata è previsto venerdì: parte alle 14 da Salerno, alle 16.30 da Sapri: arrivo a Stromboli alle 18.50; alle 19.25 a Panarea, alle 19.55 a Salina; alle 20.25 a Vulcano alle 20.35 a Lipari. Lunedì il rientro: partenza alle 8.30 da Lipari; 8.50 da Vulcano; 9.20 da Salina; 9.40 da Panarea; 10.10 da Stromboli e arrivo a Sapri alle 12.40 e a Salerno alle 15. Il sabato e la domenica le corse sono solo da e per Salerno.