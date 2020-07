Serie B: il capaccese Vincenzo Alfieri tra i convocati del Benevento

Dopo la vittoria contro la Juve Stabia, e la seguente promozione in massima serie, il Benevento si prepara a tornare in campo in Serie B. I giallorossi, con un occhio sul mercato per la Serie A, affronteranno domani il Crotone, seconda forza della cadetteria lontana 24 punti dai sanniti. Allo stadio Ezio Scida alle ore 21:00, sotto la direzione arbitrale affidata al sig. Aureliano della sezione di Bologna, campani e calabresi si sfideranno con motivazioni sicuramente opposte. Il Crotone, agganciato dal Cittadella, è reduce da tre pari di fila che hanno messo a serio rischio la seconda piazza che vuol dire promozione diretta. Tra i 23 convocati, per la sfida in terrra calabrese, di Filippo Inzaghi è presente anche il capaccese Vincenzo Alfieri.

Vincenzo Alfieri alla prima tra i convocati del Benevento

Il giovane centrocampista di belle speranze, originario di Capaccio-Paestum, lavora ormai con la prima squadra in pianta stabile da settimane. Il classe 2002, della Primavera del Benevento con trascorsi calcistici anche ad Agropoli, è entrato, però, per la prima volta nella lista dei calciatori selezionalbili per una partita cadetta. Vincenzo Alfieri domani troverà, quindi, spazio tra riserve o titolari visti i 23 calciatori inseribili tra manto erboso e panchina. Alfieri, che compirà 18 anni il prossimo 4 novembre, aveva collezionato 20 presenze stagionali con la Primavera del Benevento.