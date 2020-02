Serie B: pari a Benevento per la Salernitana

Termina in parità, 1-1, il derby campano di Serie B tra Benevento e Salernitana, di scena in serata allo stadio “Vigorito”.

Granata pericolosi in avvio, al 2′, con Lombardi, che non sfrutta un disimpegno errato di Montipó. Nella prima frazione meglio gli ospiti che si rendono pericolosi in un paio di circostanze con Gondo, impreciso però. nelle sue conclusioni.

In avvio di ripresa traversa sannita con Viola, ma é la Salernitana a passare: Lombardi, al 54′, serve in area Djuric che di testa Djuric porta in vantaggio i granata. Il Benevento trova dopo poco la via del pari: Sau, in area, raccoglie la deviazione della retroguardia di Ventura, sulla battuta di Improta, riportando, al 69′ il risultato in equilibrio.

Finale convulso con il Benevento che coglie una traversa con Improta e, dall’altra parte, Giannetti vede annullata la marcatura del nuovo sorpasso.

Il tabellino

BENEVENTO – SALERNITANA 1-1

BENEVENTO Montipò, Letizia, Caldirola, Kragl (20’ R. Insigne), Coda, Viola (64’ Improta), Maggio (K), Volta, Hetemaj, Sau (79’ Moncini), Schiattarella. A disp: Manfredini, Gori, Rillo, Del Pinto, Pastina, Gyamfi, Di Serio, Barba. Mr. Inzaghi

SALERNITANA Micai, Migliorini (K),Djuric, Kiyine (76’ Cicerelli), Gondo (73’ Giannetti), Aya, Akpa Akpro, Maistro, Jaroszynski, Lombardi (85’ Lopez), Dziczek. A disp: Vannucchi, Billong, Curcio, Cerci, Capezzi, Jallow, Di Tacchio, Karo, Heurtaux. Mr. Ventura

Marcatori: 54’ Djuric (S), 70’ Sau (B).

Arbitro: Lorenzo ILLUZZI di Molfetta. Assistenti: Grossi – Macaddino.

Ammoniti: Jaroszynski (S), Maistro (S), Maggio (B), Kiyine (S), Caldirola (B), Viola (B), Gondo (S), Espulso: Improta 96′ (B).

Rec: 2’pt, 5’st. Spettatori: 11.261