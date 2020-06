Sapri: conclusa ieri la tre giorni dedicata alle mamme in dolce attesa

Ieri al calar del sole, la coordinatrice ostetrica del reparto “ostetricia e ginecologia” dell’ospedale “dell’Immacolata” Maria Tramontano, insieme alla collega Gina Votta, operante al Policlinico Casilini di Roma, ma, originaria di Buonabitacolo, hanno voluto salutare e chiudere la tre giorni dedicata alle future mamme (leggi qui). La location rimane la stessa degli incontri precedenti: il mare. L’acqua simbolo di vita e rinascita dove è stato formato in una unica stretta di mano il grande cerchio della vita, Maria Tramontano ha adornato le teste delle mamma con ghirlande di fiori e cosparso il mare di petali di rose per un saluto speciale.

“La condivisione raddoppia le sensazioni e triplica le emozioni, è grazie alla vostra partecipazione che ci è stato possibile realizzare questo percorso che ha giovato a voi mammine e ai cuoricini che battono dentro di voi. Nel momento in cui le nostre mani si sono strette è stata un’emozione indescrivibile, siamo diventate un tutt’uno, vita nella vita e i nostri cuori impazzivano di emozioni“. Con queste parole Tramontano saluta le sue “pancine”.

Tutte le mamme hanno accolto con immenso piacere l’invito alla partecipazione al corso yoga. “È stato emozionante sentire la vicinanza di chi a breve sarà la prima persona ad avere tra le braccia i nostri figli -dicono le mamme- in questo momento storico segnato da una forte fragilità psicologica a causa del covid19 è stato un toccasana per il corpo e per la testa, abbiamo avuto modo, grazie al lavoro delle professioniste che ci hanno seguito, di buttare giù tutta la tensione accumulata in questi mesi di lockdown. Un momento anche di confronto tra noi mamme che abbiamo trovato molto interessante, un confronto costruttivo ed un supporto anche per i papà che si trovano ad affrontare un percorso nuovo ed indimenticabile. Un grazie di cuore al personale del reparto rosa”.