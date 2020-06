Vallo della Lucania: Comune esternalizza gestione cimitero e personale

VALLO DELLA LUCANIA. Non solo il polo fieristico (leggi qui) anche altri servizi saranno gestiti da privati. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Aloia punta ad esternalizzare la gestione del cimitero con le attività connesse e l’attività di elaborazione delle buste paga e gestione del personale. Per quanto riguarda il cimitero l’Ente evidenzia come questo sia stato fin ora gestito in economia diretta.

“Le risorse umane e strumentali esistenti consentono quasi esclusivamente di assicurare le operazioni di pulizia e chiusura e le mere attività manutentive ordinarie. Non sono in grado di assolvere le attività ed i servizi cimiteriali propri quali tumulazioni, estumulazioni, inumazioni di salme a terra, esumazioni, traslazioni, apertura e chiusura di loculi“.

Ecco perché l’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno procedere all’esternalizzazione mediante affidamento di appalto. La ditta esterna si occuperà di chiusura e apertura del cimitero, gestione, custodia e vigilanza, manutenzione, gestione del verde e attività di sepoltura.

Per quanto riguarda, invece, il servizio di elaborazione delle buste paga, gestione del personale e servizi connessi, questi sono al momento svolti dal personale del servizio finanziario ma la loro gravosità limita la disponibilità di risorse umane. Di qui la scelta di esternalizzare anche questo servizio.

Secondo l’amministrazione comunale notevoli sarebbero i vantaggi come una gestione ottimale di dati e informazioni: possibilità di riorganizzazione dell’ufficio per quanto riguarda assenze, riposi e ferie; limitazione degli errori; tempestività degli aggiornamenti; possibilità di avere un supporto aggiuntivo.

In questo caso il servizio verrà affidato con la trattativa diretta.