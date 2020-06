Agropoli, ancora polemiche sull’autovelox: “Ora rimborsi agli utenti”

AGROPOLI. Non accennano a placarsi le polemiche sull’autovelox di Agropoli, “impacchettato” dall’Anas che ritenendolo abusivo ha provveduto a coprirlo con un telo di plastica nero (leggi qui).

Ora ad intervenire sul caso è anche Ignazio Ardizio, leader locale di “Cambiamo” che invoca i risarcimenti per gli automobilisti multati.

“Gli utenti che negli scorsi anni sono stati vessati in maniera assolutamente illegittima dalla Ente Comunale che ha battuto spesso cassa incamerando centinaia di migliaia di euro, potranno, finalmente, avanzare giuste richieste di rimborso ma anche richieste di risarcimento dei danni nei casi soprattutto più gravi dove i verbali elevati in danno degli automobilistica hanno comportato anche il ritiro del permesso di guida con tutte le immaginabili conseguenze negative che il provvedimento cagiona”, dice l’avvocato agropolese.

“Il partito Cambiamo ed in particolare il coordinatore cittadino Avv. Ignazio Ardizio, sarà dalla parte dei cittadini, tutti, letteralmente aggrediti dall’amministrazione agropolese, in grave difficoltà, ormai, vista anche la mancata approvazione del bilancio comunale”, si legge in una nota.

Chiede le dimissioni del sindaco, invece, Michele Pizza, coordinatore di Fratelli d’Italia. “Consigliamo al Governatore di abdicare al popolo sovrano e consentire così, rapidamente, nuove elezioni, che trasformeranno Agropoli, oggi, Monarchia Assolutistica, in un libero e felice paese democratico, che potrà, finalmente, dopo anni di angherie e soprusi, avere una nuova Amministrazionefatta da liberi e onesti cittadini che sapranno ridare la giusta e meritata dignità alla nostra amata cittadina”, il commento di Pizza.