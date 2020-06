Salernitana: domani match esterno con l’Entella, out Cerci

Dopo il pari interno contro il Pisa, dello scorso sabato, turno esterno per la Salernitana. I granata domani, alle ore 21:00, saranno opposti, nella trentesima giornata della cadetteria, alla Virtus Entella. La gara, diretta dal sig. Giacomo Camplone della sezione arbitrale di Pescara, vedrà, allo stadio “Comunale” di Chiavari, i ragazzi di Ventura opposti al team del tecnico Roberto Boscaglia. I liguri, in declino vista l’unica vittoria e le quattro sconfitte maturate nelle ultime 5 partite disputate, in graduatoria occupano la casella numero 11. Settimo posto, invece, per la Salernitana che con i 43 punti raccolti stacca di 5 lunghezze gli avversari di giornata.

Il mal di trasferta della Salernitana

I campani sono reduci, lontano dall’Arechi da tre scivoloni di fila. L’ultimo successo esterno risale al lontano 19 gennaio contro il Pescara, ovvero 5 turni esterni fa. In totale per Djuric e compagni sono arrivati, nei match in trasferta, 4 successi, 2 pareggi e ben 9 passi falsi, con 14 reti siglate e 21 incassate. Il rendimento su campi altrui vede solo 5 formazioni dell’intera Serie B aver raccolto meno punti della Salernitana.

Entella tre passi falsi al Comunale

Due sole vittorie e tre pari negli ultimi 10 incontri di Serie B per la Virtus Entella. La squadra di Boscaglia ha perso cosi contatto, dopo una partenza più che discreta, dalla zona play-off. Tra le mura amiche i liguri hanno raccolto per 7 volte il bottino pieno, con 4 divisioni della posta in palio, mentre in tre occasioni hanno ceduto il passo, due nelle ultime tre uscite al “Comunale”.

Salernitana Cerci ed Hertaux non convocati

Sono 22 i convocati di Ventura per il match di domani. Tra gli altri assenti Lombardi, squalificato, Mantovani, Giannetti, Cerci ed Hertaux indisponibili. Questa la lista completa dei calciatori arruolabili per Chiavari.

PORTIERI: Micai, Russo, Vannucchi;

DIFENSORI: Aya, Billong, Curcio, Galeotafiore, Jaroszynski, Karo, Lopez, Migliorini;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Capezzi, Di Tacchio, Dziczek, Kiyine, Maistro;

ATTACCANTI: Cicerelli, Djuric, Gondo, Iannone, Jallow.

Le parole in conferenza di Ventura

“Domani mi aspetto una partita difficile perché giochiamo su un campo sintetico, diverso da tutti gli altri, contro una squadra di valore che si trova davanti a un bivio per la sua classifica. Sarà una verifica importante, dobbiamo giocare per vincere. Non possiamo permetterci di avere cali come quelli avuti nella ripresa con il Pisa perché in queste ultime nove partite i punti sono importanti. Questo è un mini torneo in cui bisogna dare continuità di risultato e prestazione. Una partita non può cancellare quanto di buono fatto o esaltare troppo l’ambiente, ci vuole equilibrio. Tenendo conto da dove siamo partiti abbiamo fatto molto, adesso manca ancora un tassello sul piano della personalità per essere protagonisti”.

“Dobbiamo avere ambizioni, bisogna avere la convinzione di potercela giocare alla pari con tutti utilizzando le nostre armi. Solo chi sogna può avere ambizioni. Abbiamo delle assenze che vanno avanti da tempo. In queste ultime partite chiunque scenderà in campo deve dare il proprio contributo perché si decide il futuro di questo campionato. Ho un ricordo estremamente piacevole della mia esperienza a Chiavari, abbiamo fatto grandi cose che nessuno potrà mai cancellare. Sono di una generazione che ha visto giocare Pierino Prati, era un grandissimo calciatore e ho un ricordo straordinariamente positivo”.

Le probabili formazioni del match

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Borra; Settembrini, Poli, Chiosa, Sala; Toscano, Paolucci, Dezi; Schenetti; Morra, G. De Luca. Allenatore: Roberto Boscaglia.

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Aya, Billong, Jaroszynski; Kiyine, Maistro, Dziczek, Akpa Akpro, Lopez; Djuric, Gondo. Allenatore: Gian Piero Ventura.