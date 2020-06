Rofrano: riapre il Parco Avventura

Sabato 27 Giugno riaprono le attività al Parco Avventura Piano della Croce di Rofrano. Il Parco è gestito dalla Cooperativa di produzione e di lavoro Ruffium, costituita da Giovanni Domine, Giacomo Pandolfo e Renato Palumbo, giovani accomunati dalla profonda conoscenza della montagna e dall’amore che li lega a questa terra. L’alta preparazione degli operatori del Parco Avventura Piano della Croce rende l’esperienza indimenticabile, permettendo a grandi e bambini di condividere un’avventura unica nel suo genere.

In questo luogo la presenza di uno splendido bosco a terrazza di Cerri, Ontani e Castagni ha consentito di realizzare, su una superficie complessiva di due ettari, 800 m di percorsi sugli alberi divisi per livelli di difficoltà. L’area è attrezzata da numerose e stimolanti attività da poter svolgere da soli o in compagnia, un’area picnic, da un caratteristico rifugio in montagna dotato di servizi igienici e da punti dove potersi sdraiare sul prato e vivere a pieno il contatto con la natura.

L’equipaggiamento individuale di sicurezza (casco, imbracatura e moschettoni) è fornito gratuitamente all’ingresso del parco e ne sarà mostrato l’utilizzo durante la fase di addestramento che anticipa la fase del percorso.

Ai diretti interessati ricordiamo che prima di recarsi al Parco è necessaria la previa prenotazione. Venire muniti di mascherina, pantaloni non troppo corti, t – shirt e scarpe da ginnastica.

Orari di apertura: 10.00 – 17.00

Per info e prenotazioni:

340 7057991

info@parcoavventurapianodellacroce.it