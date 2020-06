Spot del salernitano su reti RAI, tagliato il basso Cilento: è polemica

“Ancora una volta Camerota, con gli altri comuni turistici della fascia costiera Cilentana e del Golfo di Policastro, come Ascea, San Giovanni a Piro e Sapri, tagliati fuori da uno spot importantissimo che sta andando in onda su RAI e web, per la valorizzazione e la promozione turistica”. A dirlo l’assessore del Comune di Camerota Teresa Esposito. Le critiche sono rivolte ad uno spot realizzato dalla Camera di Commercio di Salerno per promuovere la Provincia sulle reti RAI.

Tra le immagina figurano Paestum, Castellabate, Palinuto e Padula e alcuni centri della costiera Amalfitana. Nessun’altra località più a sud: “per questo spot la provincia di Salerno si interrompe a Palinuro, nascondendo, oscurando, mortificando, il parco Marino Protetto della Costa degli Infreschi e della Masseta, l’intera costa da Camerota a Scario interessata da grotte archeologiche, il parco archeologico di Velia, e tutto il vasto e interminabile elenco di bellezze che ospita il territorio”, dice l’assessore Esposito.



“Invito gli amici amministratori e non, a far leva affinché questo spot continui con i nomi delle nostre località. É ora di dire basta!”, conclude.