Capaccio: sconti su Tari per famiglie con portatori d’handicap e fuori sede

CAPACCIO PAESTUM. Dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Franco Alfieri un sostegno alle famiglie. L’esecutivo, infatti, ha deciso di garantire degli sconti sulla Tari in base ai componenti e alle esigenze dei nuclei familiari.

L’obiettivo è sostenere le classi più deboli della popolazione, quelle che hanno particolari difficoltà o con soggetti che non vivono sul territorio ma fuori per motivi di studio.

L’agevolazione sarà del 40% della tariffa della quota variabile per le famiglie che comprendono uno o più soggetti affetti da gravi handicap; del 20% per quelle che comprendono uno o più studenti universitari fuori sede. Inoltre l’Ente ha stabilito riduzioni per le attività di agriturismo.

Spetterà ora agli uffici comunali avviare le procedure per garantire concretamente le agevolazioni e stabilire le modalità per procedere alle richieste.