Agropoli: quattro nuovi agenti di polizia municipale

AGROPOLI. Quattro agenti stagionali part time saranno assunti per intensificare i controlli nel corso della stagione estiva. Il Comune di Agropoli è stato inserito nell’elenco dei 150 comuni beneficiari del finanziamento concesso dal Ministero dell’Interno nell’ambito del progetto “Spiagge Sicure” (leggi qui).

Tra le azioni a cui le risorse possono essere destinate vi è appunto l’assunzione di personale della Polizia Locale.

Il Comune ha scelto di impiegare i fondi per incrementare gli agenti in servizio con quattro assunzioni part time per 18 ore settimanali e 3 mesi.

Ma non solo: l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Adamo Coppola, ha scelto anche di acquistare attrezzature per l’allestimento di postazioni di polizia municipale sugli arenili pubblici e una vettura che dovrà servire per il carico e il trasporto della merce posta sotto sequestro e le attività di prevenzione. Queste riguarderanno anche le verifiche del rispetto delle misure di distanziamento sociale finalizzate a prevenire la diffusione del Covid.