Spiagge sicure: contributi per 6 comuni del Cilento

E’ stato pubblicato il decreto relativo al progetto nazionale “Spiagge Sicure”. E’ l’iniziativa che finanzia alcuni Comuni costieri per combattere abusivismo commerciale e attività illecite durante il periodo di massima affluenza turistica.

Il contributo per il 2020 coinvolgerà circa 150 enti locali sotto i 50mila abitanti, selezionati anche considerando le presenze turistiche degli scorsi anni.

Come in passato, il contributo potrà essere destinato per l’assunzione di personale della Polizia Locale a tempo determinato, per coprire gli straordinari, per l’acquisto di mezzi e attrezzature e per la promozione di campagne informative.

Interessati diversi comuni salernitani; di questi sei del Cilento: lo scorso anno ad ottenere i fondi furono Ascea, Centola e Pisciotta.

Quest’anno, invece, risorse per Agropoli, Castellabate, Casal Velino, Vibonati, Pollica e San Giovanni a Piro. Gli altri centri salernitani beneficiari sono in Costiera Amalfitana: Praiano, Vietri e Minori.