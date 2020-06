Agropoli: coop si occuperanno di assistenza e sorveglianza ai bagnanti

AGROPOLI. Non solo ragazzi del servizio civile e polizia municipale, come annunciato dal sindaco Adamo Coppola nella conferenza stampa di ieri presso il municipio di Castellabate.

Ad occuparsi dell’assistenza e della sorveglianza ai bagnanti sulle spiagge libere ci saranno anche Cooperative o associazioni.

L’Ente, infatti, ha pubblicato in questi giorni un avviso pubblico in cui si invitano i soggetti interessati a presentare offerte volte all’affidamento del servizio.

Destinatari sono cooperative e associazioni riconosciute che abbiano i requisiti di legge. Inoltre dovranno aver svolto servizi similari negli ultimi anni per conto di pubbliche amministrazioni ed avere disponibilità di operatori qualificati con esperienza per svolgere il servizio.

Sei le postazioni previste: 2 sulla spiaggia di San Marco, una alla Licina, alla Marina, al Lido Azzurro e a Trentova. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro le ore 12 del prossimo 22 giugno. Il servizio sarà attivo presumibilmente dal 24 giugno al 13 settembre.

L’importo è di 32500 euro.