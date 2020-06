Eccellenza: cambio di format in vista? Speranza per la Calpazio

Domani pomeriggio è in programma il Consiglio Direttivo che dovrebbe far chiarezza sul futuro dei campionati dilettantistici. Salvatore Errichiello, consigliere del comitato campano, ha lanciato alcuni interesanti spunti che andrebbero a variare alcuni tornei, in particolare l’Eccellenza. L’ampliamento delle squadre nel massimo campionato regionale dilettantistico potrebbe aprire le porte dell’Eccellenza alla Calpazio.Ecco gli spunti salienti rilasciati dallo stesso Errichiello.

La proposta di Errichiello sul torneo di Eccellenza

“In Eccellenza proporrei un format a 42 squadre. Al momento le squadre che hanno diritto al campionato di Eccellenza sono 39, considerando Pianura e Ischia entrambe promosse. Con tre ripescaggi si potrebbero formare 3 gironi da 14 squadre. Le prime di ogni girone accedono a un playoff a tre squadre dove le prime due vanno direttamente in Serie D e la terza partecipa agli spareggi nazionali. La seconda squadra che partecipa agli spareggi nazionali potrebbe uscire da un playoff composto da 8 squadre le seconde e le terze di ogni gironi e le due migliori quarte). Retrocedono in Promozione 4 squadre per girone, le ultime due direttamente e altre due attraverso i playout”.

Cambio format Eccellenza, le motivazioni

“In primis iniziare il campionato alla fine di settembre con la situazione Covid 19 più chiara e con le scuole riaperte. Il girone a 14 squadre permetterebbe il regolare svolgimento del campionato senza turni infrasettimanali. Alla fine della stagione grazie a questa formula ritornerebbe il format a 36 squadre per la stagione 2021/2022 e nel caso di una seconda ondata sarebbe anche una formula più snella”.

Dalla Promozione in giù

“Prevederei un campionato di Promozione a 64 squadre con 6 promosse in Eccellenza e 12 retrocesse in Prima Categoria, mentre per il torneo di Prima Categoria gironi da 14/16 per determinare 12 promosse in Promozione. Inoltre, ripescaggi dalla Seconda Categoria di tutte le squadre classificate al secondo posto di ogni girone, ripescaggi dalla Terza Categoria di tutte le squadre classificate al secondo posto di ogni girone”.

Aiuti per i club e capitolo under

“Sconto del 30% sulle iscrizioni ai campionati di calcio, calcio a 5 e femminile utilizzando i fondi destinati dalla Figc alla Lega Nazionale Dilettanti. Altri risparmi potrebbero venire dalla rinuncia per almeno un anno, diarie, spese di viaggio e altre uscite di rappresentanza, da parte di tutti gli Organi Federali. Inoltre propongo anche una rateizzazione fino al 31 dicembre 2020 per dare respiro ai club. Ridurre il numero obbligatorio degli under nei campionati di Eccellenza e Promozione. Un nato nel 2001 ed uno nato nel 2002. Inoltre proporre al Settore Giovanile della Figc l’elimiazione dei vincoli per le iscrizioni ai campionati Under 17 e Under 15 regionali”.