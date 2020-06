Send an email

Felitto: fondi CIPE per interventi su strade comunali

FELITTO. Amministrazione comunale al lavoro per interventi sulla viabilità. L’Ente, guidato dal sindaco Carmine Casella, infatti, ha approvato il progetto definitivo relativo alla strada Pazzano-Campanaro.

L’obiettivo è sfruttare le risorse assegnate dal Cipe per i piccoli comuni. Ciascun ente può ottenere risorse per un importo massimo di un milione di euro.

Felitto ha deciso di candidare a finanziamento la strada Pazzano-Campanaro per la quale da tempo si richiedono opere di manutenzione e sistemazione.

Il costo complessivo è di 500mila euro. 361mila euro per i lavori la parte restante sono le somme a disposizione. A redigere il progetto l’ingegnere Daniele Gnazzo, tecnico comunale.