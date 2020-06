Polisportiva Santa Maria, settore giovanile: le parole di Tavassi e Giannella

La Polisportiva Santa Maria negli ultimi anni sta diventando sempre più una realtà del calcio campano. La società del presidente Francesco Tavassi ha ottenuto, infatti, ottimi traguardi sia con la prima squadra che con il settore giovanile. Successo nel torneo di Promozione, tre stagioni fa, e due campionati di ottimo spessore, nelle ultime due in Eccellenza, per il team guidato da Egidio Pirozzi. Lo stesso club, diventato Scuola Calcio Elite, ha ottenuto ottimi traguardi anche con le varie categorie giovanili. Il sodalizio giallorosso, nella giornata odierna, ha diffuso il seguente comunicato lasciando intendere di puntare sempre di più sulla sua “cantera”.

Polisportiva Santa Maria: Alfonso Tavassi e Domenico Giannella sul settore giovanile

Parola a Alfonso Tavassi. Il giovanissimo vicepresidente della Polisportiva Santa Maria traccia il bilancio conclusivo della stagione giovanile giallorossa.

Oltre 200 iscritti, con squadre impegnate in campionati provinciali e regionali. Il tutto sapientemente coordinato da Gino Di Giamo, Domenico Giannella e Antonio Spinelli, oltre a tecnici qualificati che hanno guidato i vari gruppi di lavoro.

Le parole del vicepresidente Alfonso Tavassi

“Ci lasciamo alle spalle una stagione particolare anche per il Settore Giovanile, che rappresenta per noi un punto di forza per la formazione e la crescita dei ragazzi. Un vero e proprio laboratorio, dai più piccoli alla Juniores, su cui la società ha investito molto, tanto da essere entrati da tre anni nella prestigiosa famiglia delle Scuole Calcio Elite. Stiamo già lavorando per la ripartenza, a settembre, in sicurezza delle Attività di Base e degli allenamenti del Calcio Giovanile. C’è tanta voglia di ricominciare, rispettando tutti i protocolli, insieme ai nostri giovani e alle loro famiglie. A tal proposito, stiamo già studiando anche delle agevolazioni per coloro che hanno pagato l’intera quota 2019/20 e altre formule vantaggiose sono al vaglio per venire incontro un po’ a tutti”.

La chiosa di Domenico Giannella, coordinatore dell’Area Giovanile

“Quest’anno, nonostante lo stop dei campionati per via dell’emergenza Covid-19, abbiamo portato a casa degli ottimi risultati, sia sul campo sia per quanto riguarda la valorizzazione dei singoli. Perché d’altronde, come giusto che sia, nelle scuole calcio non contano i risultati, bensì la costruzione del futuro attraverso i valori di questo meraviglioso sport”.



In questi anni, infatti, la Polisportiva Santa Maria ha puntato molto sul proprio laboratorio giovanile. Da qualche anno, sotto l’ala protettiva di Egidio Pirozzi, in prima squadra ci sono profili interessanti come quelli di Grieco, Paragano, Della Torre e Di Mauro, tutti cresciuti nel settore giovanile giallorosso e che ogni qualvolta sono stati chiamati in causa hanno sempre risposto presente con grande professionalità e voglia di fare bene.