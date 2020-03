Polisportiva Santa Maria: la gol collection della squadra cilentana

CASTELLABATE (Sa)- Seconda stagione consecutiva, la terza negli ultimi quattro anni, in Eccellenza per i cilentani della Polisportiva Santa Maria. La formazione, guidata dal tecnico Egidio Pirozzi, è la prima della classe nel gruppo B regionale, dove sopravanza di 5 punti la Palmese. I giallorossi, quindi a sette gare dalla fine, si trovavano, prima dello stop forzato alle attività agonistiche, vicina al salto di categoria. Le reti siglate dalla squadra capitanata da Fabio Fariello, in campionato, sono state ben 50. L’ariete principe, nonostante il grave infortunio si è rivelato Vincenzo Margiotta, autore di 15 marcature. L’ufficio stampa della squadra costiera aveva raccolto, in una clip, tutte le prodezze che hanno contribuito al raggiungimento della prima piazza.

Polisportiva Santa Maria: la gol collection

Resta a casa Castellabate, la clip proposta nei giorni passati dal team dei cilentani

I giallorossi, nelle passate ore, avevano postato tutte le reti di questa stagione sulla propria pagina Facebook. Sei minuti e mezzo di filmato , dove vengono riproposte tutte le marcature cilentane. Nei giorni passati, invece, la società, cara alle famiglie Carrano e Tavassi, aveva pubblicato il bellissimo video “Resta a casa Castellabate”. In quel caso l’appello mirava a sensibilizzare tutti a restare nelle proprie abitazioni.