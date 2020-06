Gelbison: scelte le divise ufficiali per il prossimo anno

Settimana di votazioni, intense, in casa Gelbison. Il team di Vallo della Lucania, caro al presidente Massimo Puglisi, ha visto, infatti, un sondaggio caratterizzare l’inizio del mese di giugno. Lunedi, scorso, la società rossoblù aveva avviato un’iniziativa che, in pratica, vedeva protagonisti tifosi e sostenitori dell’undici vallese. Tramite le singole preferenze è stato possibile, sino alla mezzanotte di venerdi 5, scegliere le divise di gioco ufficiale del sodalizio cilentano. Svelate, nella tarda mattinata di oggi tramite i canali ufficiali del club, le tre maglie che accompagneranno il prossimo campionato della Gelbison. La compagine, che disputa le prorprie gare interne allo stadio “Morra”, sarà impegnata per il decimo anno di fila in quarta serie.

Gelbison: svelate le tre divise di gioco della prossima stagione

La prima maglia resta rigorosamente rossoblù. Premiati, quindi, i colori che accompagnano la storia della Gelbison. La divisa, da gioco, vede equamente distribuite le due tonalità, simbolo della squadra capitanata da Francesco Uliano.

HOME KIT 2020/2021 👕Un ritorno al passato dal design inconfondibile. La maglia ufficiale della Gelbison per la… Publiée par Gelbison sur Dimanche 7 juin 2020

Sarà bianca, invece, la seconda maglia dei vallesi. I bordi della stessa saranno rossi, mentre, scritte di nomi e sponsor evidenziate di blu.

AWAY KIT 2020/2021 👕Lo sfondo bianco classico delle nostre seconde maglie, con un pattern a strisce orizzontali e un… Publiée par Gelbison sur Dimanche 7 juin 2020

La terza maglia, scelta, sarà a forte tinte verdi. Presenti inserti rosso e blu, che caratterizzano la parte alta della terza divisa di gioco della Gelbison.