Gelbison: scegli tu la divisa da gioco del team vallese

Serie D in tasca per la Gelbison, sodalizio cilentano ormai punto saldo della quarta serie nazionale. Dopo la proposta della cristallizazzione delle classifiche, infatti, la società cara al patron Puglisi può dormire sogni tranquilli sul proprio futuro sportivo. Parole di grande voglia di ripartenza, che puoi leggere qui, erano emerse, qualche giorno fa, anche da Nicolò Pascuccio dirigente dei vallesi. La formazione guidata, in stagione, prima da Martino e poi da Squillante si appresta a disputare, quindi, il suo decimo campionato di fila in Serie D, categoria nella quale gioca ininterrottamente dalla stagione 2011/2012.

Gelbison: scegli tu la maglia della prossima stagione

Il club di Vallo della Lucania , nella giornata di ieri, ha postato, sui propri canali ufficiali una simpatica iniziativa. Tifosi e simpatizzanti della compagine rossoblu potranno votare, sino alla mezzanotte del 5 di giugno, la nuova divisa ufficiale della prossima stagione. Tramite un sondaggio è possibile scegliere prima, seconda e terza maglia che i calciatori della Gelbison indosseranno nel torneo 2020/2021.

Il post del club cilentano

Scegli anche tu la nuova Maglia della Gelbison. La società Rossoblu, con il presidente Maurizio Puglisi è già a lavoro per preparare al meglio la prossima stagione calcistica. Nulla deve essere lasciato al caso. Tra i primi obiettivi raggiunti spicca l’accordo con il marchio sportivo Givova. L’importante firma sarà sponsor tecnico della Gelbison per ben tre stagioni. Si inizia già dalla prossima. Per la Gelbison la Givova ha realizzato materiale sportivo personalizzato che non sarà in catalogo per altre società. Un ulteriore elemento di crescita per la Società Rossoblu.

Questa settimana attraverso la pagina Facebook della Gelbison i tifosi, attraverso un sondaggio avranno la possibilità di scegliere le nuove maglie della Gelbison. In totale saranno tre, si parte dai colori Rossoblu per la prima divisa, poi una maglia bianca sempre con riferimenti Rossoblu per la seconda divisa e terza maglia verde fluo . La Givova ha proposto tre maglie per ogni divisa. La Società ha deciso di coinvolgere i tifosi nella scelta finale. Per cui fra nove maglie si potrà scegliere, attraverso il sondaggio, quelle che indosseranno i calciatori protagonisti della nuova rosa Rossoblu. Sarà possibile votare da oggi, fino a venerdì 5 giugno!