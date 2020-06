Coronavirus, muore 84enne di Auletta

Send an email

Il Vallo di Diano ed il Tanagro piangono la sedicesima vittima provocata dal Coronavirus, si tratta di una donna di 84 anni, Vincenza Morrone, residente ad Auletta, deceduta nell’ospedale di Scafati dove era ricoverata da circa una settimana dopo essere risultata positiva al Covid-19 per la seconda volta dopo una prima guarigione certificata da due tamponi negativi consecutivi effettuati circa 3 settimane fa.

Vincenza Morrone era ospite della casa di riposo gestita dalla Fondazione Juventus di Sala Consilina dove a metà marzo era scoppiato un focolaio di contagi da Coronavirus e tra le persone che avevano contratto il Covid c’era anche la pensionata di Auletta che è rimasta ricoverata ad Eboli per circa 45 giorni fino a quando i due tamponi di controllo non hanno dato esito negativo.

In seguito alla negativizzazione la nonnina aveva potuto far ritorno nella casa di riposo di Sala Consilina. Sembrava che tutto si fosse risolto nel migliore dei modi, passa qualche giorno però e compaiono dei sintomi che fanno pensare nuovamente al Covid-19. La donna viene portata all’ospedale “Luigi Curto” di Polla dove viene sottoposta ad un nuovo tampone che conferma quelli che erano i sospetti alimentati dai sintomi che presentava la pensionata, il Coronavirus l’aveva infettata nuovamente.

Si rende necessario a questo punto il trasferimento presso il reparto Covid dell’ospedale di Scafati dove dopo alcuni giorni di ricovero il quadro clinico peggiora fino a quando il cuore della signora cessa di battere.