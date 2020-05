Vallo della Lucania: M5S chiede controlli anti assembramenti

VALLO DELLA LUCANIA. Controlli sul territorio comunale dopo le 22, per evitare gli assembramenti. E’ quanto chiede il Movimento 5 Stelle di Vallo della Lucania in una nota indirizzata a palazzo di città e sottoscritta dai consiglieri comunali Anellina Chirico e Vincenzo Liguori. “Nelle ore serali, soprattutto dalle 22.00 sta accadendo che gruppi di non consumatori si intrattengano nei pressi delle attività di somministrazione alimenti e bevande – fanno sapere dal Movimento – I gestori di tali attività, già rispettosi dei vari protocolli, non hanno alcuna autorità per allontanare o chiedere di rispettare l’utilizzo delle mascherine, non facendo parte della loro clientela.

Tanto meno vigilare negli orari successivi alla chiusura serale prevista alle 23,00 per evitare stazionamenti o assembramenti da parte di alcuni nel perimetro di suolo antistante”.

Controlli anti assembramento: le richieste

Di qui la richiesta di un controllo fisso nelle aree di aggregazione serale da parte di autorità competenti coordinate dal comune dalle ore 22.00 alle ore 01.00 “per evitare che tali situazioni si ripetano e precipitare in un probabile ulteriore lock down che metterebbe in ginocchio definitivamente tutto il comparto commerciale, già provato oltremodo”.

“Confidiamo nel senso di responsabilità e rispetto nei confronti dei gestori di tali attività, da parte della cittadinanza che si distinguerà anche questa volta per senso civico.Torneremo presto a godere dell’allegria della Nostra amata cittadina, ma per ora con responsabilità”, concludono i consiglieri vallesi.