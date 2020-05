CASAL VELINO. No alla soppressione della Guardia di Finanza. Il Comune di Casal Velino fa voti alle istituzioni affinché la tenenza presente sul territorio non venga soppressa. Nelle scorse settimane, infatti, era stata paventata questa possibilità (leggi qui). Immediatamente i vari comuni sono scesi in campo per evitare di perdere un presidio di legalità importante per il controllo del comprensorio. Tra questi anche Casal Velino.

“Grazie al lavoro instancabile e quotidiano dei militari via via avvicendatisi sul territorio, la Guardia di Finanza ha contribuito e contribuisce a mantenere serenità nella cittadinanza tutta, sia quella stabilmente residente sia quella ancor più numerosa che affolla le nostre spiagge e il nostro territorio – evidenziano da palazzo di città – la presenza di una rappresentanza della Guardia di Finanza ha, dunque, fatto si che nel tempo il confronto sinergico tra le istituzioni ha determinato il conseguimento di buone prassi e obiettivi di legalità fondamentali per garantire il percorso di crescita del nostro paese quale meta turistica del Cilento scelta da tante famiglie proprio per il clima di tranquillità e sicurezza che si respira”.

Di qui la richiesta di preservare la tenenza inviata al Prefetto di Salerno, al Presidente della Provincia di Salerno, al Comandante Provinciale e al Comandante Generale della Guardia di Finanza. Nei giorni scorsi anche il Comune di Omignano aveva firmato un atto a difesa della tenenza della Finanza e anche gli altri centri del comprensorio sono pronti a farlo.