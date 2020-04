A rischio tenenza della Finanza a Casal Velino

La Tenenza della Guardia di Finanza lascia Marina di Casalvelino?

Secondo alcune fonti, l’importantissimo presidio di legalità e di vigilanza del territorio costiero starebbe per lasciare la cittadina di Casal Velino in piena emergenza Covid-19.



Qualora si verificasse tale evenienza, la costa cilentana resterebbe sguarnita per larghi tratti, essendo le altre due stazioni territoriali “costiere” localizzate da un lato ad Agropoli e dall’altro a Sapri.

Verrebbe così minata l’attività di prevenzione, ricerca e denunzia delle evasioni e delle violazioni finanziarie effettuata negli ultimi anni dalla Tenenza, anche in favore dei comuni (ben otto, e nello specifico Ascea, Casal Velino, Montecorice, Omignano, Pollica, Stella Cilento, San Mauro Cilento, Serramezzana) e quella di sorveglianza in mare per fini di polizia finanziaria, senza dimenticare che la Guardia di Finanza concorre al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica: sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, tra l’altro, la Gdf di Marina di Casalvelino è stata e viene impiegata per la vigilanza dinamica sul territorio, unitamente alle forze della Polizia di Stato, dei Carabinieri ed alle rispettive polizie locali, per fronteggiare e contenere la pandemia.

Per tale motivo, il venir meno di tale apporto non può che destare stupore e perplessità, soprattutto in questo momento.