Niente fonti per zone rosse Iannone (FdI): vergogna senza precedenti

“Con una correzione nella Gazzetta Ufficiale all’articolo 112 del decreto Rilancio il governo esclude dal fondo per i benefici economici dedicato ai Comuni dichiarati zone rosse tutti quelli del Vallo di Diano, in provincia di Salerno, ed Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Una vergogna senza precedenti”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale di FdI in Campania.

“Un governo di una cialtroneria mai vista prima. I cittadini di questi Comuni hanno vissuto un’esperienza devastante ed ora il governo li abbandona. Cosa dicono il governatore De Luca e i parlamentari campani di Pd, M5S, Leu ed Italia Viva? Non si vergognano di sostenere questa esperienza di governo?”, si chiede Iannone.

Il Parlamentare annuncia: “Quando il decreto arriverà in Parlamento presenterò un emendamento per richiedere la pronta ammissione di questi Comuni. Non accetto che i campani siano discriminati”.