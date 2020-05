Fondi per l’emergenza covid: Diano e Tanagro esclusi

Emergenza coronavirus e fondi per le zone rosse, il Governo cambia idea. Le notizie che arrivano da Roma non sono positive per le comunità del Vallo di Diano e Tanagro a seguito della correzione del Decreto Rilancio. Il documento pubblicato sul sito del Governo riconosceva il diritto ai comuni Italiani che sono stati zona rossa per 30 giorno di accedere al riparto dello stanziamento di fondi per 200 milioni di Euro.

Ieri sera, sempre sul sito del Governo, è comparso un avviso di rettifica del Decreto che fa scomparire dall’articolo 112 del Decreto le parole “e comuni dichiarati zona rossa”. I fondi, quindi, verranno concessi ma unicamente ai “comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza”.

In sintesi tutti gli altri Comuni, inclusi quelli ex zone rosse del Vallo di Diano e Tanagro non avranno fondi.