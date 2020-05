Come un lunedì: Leo In ci parla del nuovo brano prodotto con Alessia

E’ uscito lo scorso primo maggio Come un lunedì, l’ultimo lavoro musicale della giovane artista cilentana Alessia , alias Alessia Di Renna, e di Leoluca Inverso in arte Leo In. L’idea di base di questo lavoro è stata quello della a di unire proprio le due realtà, ovvero quella di Alessia (Pop/Cantautorale) e quella di Leo In (Hip-hop/Rap) in un featuring fresco e giovane. Il brano, inedito, è stato presentato anche alle ultime selezioni di Sanremo Giovani. Abbiamo raggiunto, per conoscere meglio questa produzione artistica, Leoluca Inverso voce del singolo Come un lunedì.

Leoluca, come è nata la collaborazione tra te è Alessia in “Come un lunedì”?

“Alessia mi ha coinvolto in questa piacevole collaborazione. Puntavamo ad un pezzo inedito da sviluppare, guardando con una coda d’occhio alla possiblità di partecipare, cosa che abbiamo fatto, alle selezioni di Sanremo Giovani. La sua volontà era quella di coinvolgere un cantante hip hop, ed io sono stato contentissimo di accettare. Tra il mio stile e quello di Alessia esiste comunque un punto d’incontro: il suo è più orientato verso l’hip hop cantautoriale, mentre il mio verso quello rap. Entrambi, a mio avviso, usiamo la parola come veiocolo di comunicazione, quindi è nato questo piccolo progetto. Ci conoscevamo musicalmente, ma non avevamo mai avuto il piacere di collaborareartisticamente”.



Come e dove si è siluppato questo progetto?

“Essendo entrambi di Vallo della Lucania è stato semplice confrontarci, inoltre è stato anche un attestato di stima reciproco. Lo sviluppo del progetto è durato un paio di mesi circa. Dopo aver buttato giù musica e testo abbiamo registrato la canzone presso l’Hexagonlab Recording Studio di Edoardo di Vietri. Successivamente abbiamo prodotto il video, rendendo partecipe anche una ballerina napoletana, ovvero Sara Castiello. Il tutto è stato coadiuvato da Leonardo Amato, punto di rifermo per ogni piccola sfaccettatura di questo progetto”.



Chi ha sviluppato testo, musiche ed arrangiamenti di “Come un lunedì”?

“Hiuzel, giovane produttore cilentano, ha curato la parte strumentale. Ci conoscevami già visto che con lui avevamo già collaborato lo scorso anno. Con lui fondamentale è stato anche il supporto, tutto cilentano, della Snapbeat Prodaction. Dalla parte strumentale è nata poi la stesura del testo, scritto praticamente a più mani, visto che rognuno ci ha messo un qualcosa di suo. Ci siamo confrontati praticamente su tutto a 360°“.



Quale significato avete cercato di dare a questo brano

“Il significato che abbiamo cercato di attribuire a questo pezzo è quello del rapporto all’interno una relazione tra passato e presente. Un rapporto che con il tempo si è deteriorato, ma si ricongiunge con un incontro all’interno del brano. Il titolo scelto “Come un lunedi” vuole tendere anche ad una speranza, alla possibilità di ricominciare da capo. Abbiamo cercato di indirizzare il brano verso un testo amoroso visto sia dal lato femminile che da quello maschile, spesso non troppo diverso”.

Come un lunedì, il video ufficiale con Alessia e Leo In