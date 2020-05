Vibonati, Di Giacomo accusa Borrelli e Capano: operazione trasformistica

VIBONATI. “Prendo fermamente le distanza politiche da quanto deciso dai consiglieri Borrelli e Capano, in merito al loro ingresso nella maggioranza del Comune di Vibonati”. A dirlo Gerardo Di Giacomo, eletto nella lista Vivi il tuo Paese, come gli altri due consiglieri comunali che hanno però deciso di sostenere l’amministrazione Brusco (leggi qui). Secondo Di Giacomo, però, così facendo non si rispetta il mandato elettorale e si compie “un’operazione trasformistica, tipica di uomini politici incoerenti con i programmi presentati a suo tempo”.

“Siamo di fronte ad una misera e triste manovra di palazzo, figlia della peggiore politica, che appartiene ad un tempo andato, buio e ormai lontano – prosegue Di Giacomo – trattasi di un vero e proprio tradimento della volontà popolare. Con ciò non si è fatto l’interesse della gente e del territorio, ma miseri interessi di bottega che tendono ad appagare anche bramosie represse di comando di alcuni personaggi rimasti fuori dalla scelta elettorale”.

Per Di Giacomo, quindi, il passaggio di Borrelli e Capano in maggioranza (il primo sarà anche vicesindaco), rappresenta una delusione ma non una novità considerato che da tempo c’erano contatti con l’amministrazione. Per il consigliere comunale tutto ciò “non porterà niente di buono al territorio, ma contribuirà solo a mantenere in vita una maggioranza ormai stremata”. Infine l’annuncio di dissociarsi dal gruppo “Vivi il tuo paese”.