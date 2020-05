Dramma di Poderia, esame conferma: Francesca morta folgorata

Si è concluso da pochi minuti l’esame esterno sul corpo di Francesca Maiese, la sfortunata ragazza di Poderia, frazione del Comune di Celle di Bulgheria, morta ieri pomeriggio nella sua abitazione (leggi qui). L’esame si è svolto presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, presente il medico legale Adamo Maiese.

Confermata la morte per una scarica elettrica. Non si esclude che la giovane, 26 anni, avesse in mano un phon, come dimostrerebbero i segni sulle mani e sulla parte sinistra del corpo.

La salma è ora stata rilasciata per permettere l’organizzazione delle esequie.