Padula: al via trasferimento degli ospiti della casa San Pio

PADULA. Dopo un braccio di ferro a colpi di ordinanze, decreti e ricorsi al Tar è finita (almeno per ora) la diatriba che vedeva coinvolti i 9 anziani ospiti della casa di riposo “San Pio” di Padula. Ieri pomeriggio è iniziato il trasferimento presso le rispettive famiglie degli ospiti della casa di riposo così come previsto dal decreto del Direttore del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni Ambito S10 con cui lo scorso 17 aprile è stato avviato il procedimento di revoca di autorizzazione al funzionamento del Gruppo Appartamento per anziani.

Il provvedimento è arrivato perché all’interno della struttura era presente un numero di ospiti (15) superiore a quello consentito.

I controlli sulla struttura che poi hanno portato alla revoca dell’autorizzazione sono partiti circa un mese fa quando 7 persone, tra le quali quattro anziane ospiti, sono risultate positive al Coronavirus. Le 4 ospiti della casa di riposo sono state poi trasferite nel reparto Covid-19 dell’ospedale “Giovanni Da Procida” di Salerno.

Nei giorni successivi era risultato positivo anche un quinto anziano. Fortunatamente stanno tutti bene.