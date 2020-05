Caso di coronavirus a Controne: “già isolati i contatti, attendiamo ufficialità”

CONTRONE. C’è tensione nel Comune alburnino per un sospetto caso positivo (leggi qui). L’ufficialità dovrebbe arrivare in giornata. Il 20enne che sarebbe contagiato, titolare insieme alla madre di un’attività a Controne, è risultato affetto dal Covid-19 in seguiti agli screening di massa eseguiti in settimana. L’Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno ha reso nota in via informale la possibile positività del ragazzo, ma la comunicazione ufficiale non è ancora arrivata. I sanitari stanno facendo ulteriori approfondimenti. La madre del giovane, invece, è risultata negativa.

Il Comune ha già ricostruito i contatti, provveduto a mettere in isolamento le persone che hanno frequentato il giovane; diverse cittadini, inoltre, hanno scelto di porsi in auto-isolamento.

Si ipotizza che il contagiato abbia una bassa carica virale, ciò giustificherebbe l’assenza di ulteriori casi in paese; a Controne, infatti, sono stati effettuati tantissimi tamponi, in media quasi uno a famiglia, e nessun altro è risultato contagiato. “Aspettiamo l’ufficialità dell’Istituto Zooprofilattico sperando che si sia trattato di un errore – dicono da palazzo di città – intanto abbiamo già fatto tutto il possibile per ricostruire i contatti”.