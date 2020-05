VIDEO | Commercianti -amministrazione: a Vallo incontro per la fase 2

VALLO DELLA LUCANIA. Si prova a ripartire e lo si fa sostenendo chi durante questa fase ha subito di più la crisi: i commercianti. Sempre più comuni, anche nel comprensorio del Cilento, si stanno attivando per garantire aiuti e agevolazioni alle piccole attività di vicinato costrette alla chiusura per oltre due mesi. Sono le più colpite dalla crisi economica conseguente alla pandemia, pertanto ci sono amministrazioni che stanno provano ad individuare le giuste soluzione per limitare i danni. Tra queste anche quella di Vallo della Lucania.

Incontro tra commercianti e amministrazione comunale

Ieri, domenica 10 maggio, l’amministrazione comunale ha voluto incontrare le associazioni di categoria. Il confronto ha permesso di elaborare e valutare una serie di proposte per far ripartire Vallo della Lucania. Alcune di queste saranno valide già a partire dal 18 maggio, giorno in cui è fissata la totale riapertura dei negozi.

Le proposte

A tal proposito l’Ente garantirà i posteggi gratuiti per tutti coloro che acquistano nei negozi della città. I commercianti dal canto loro hanno deciso di applicare una scontistica per i loro clienti. Infine si è pronti anche a realizzare una piattaforma digitale che sia da vetrina per tutti.

Queste sono soltanto le prime proposte, in attesa di un piano più concreto di aiuti che dovrà essere elaborato da palazzo di città.