Pollica: esclusi casi di coronavirus

“Anche questa volta l’esito del tampone, per la persona residente a Pollica e domiciliato nel Comune di Casal Velino, è negativo e nessun nuovo caso a Casal Velino! Continuiamo con pazienza, rispetto ed attenzione ancora per qualche tempo a rispettare queste poche e semplici regole e alla fine, per il COVID 19, non ci saranno più gambe sulle quali camminare!”.

Così il sindaco di Pollica, Stefano Pisani, ha annunciato l’esito del tampone sul compagno dell’infermiera di Casal Velino risultata contagiata nei giorni scorsi. L’uomo è originario di una frazione di Pollica.

Ad oggi, quindi, il Comune non ha casi di coronavirus; sono 4, invece, a Casal Velino.