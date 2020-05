Nuovo caso di coronavirus a Vallo della Lucania

C’è una nuovo caso di coronavirus tra il personale dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. È risultata positiva un’ infermiera in servizio presso il reparto di medicina generale. A confermarlo, l’esito del tampone arrivato ieri sera. L’infermiera era risultata infatti già positiva al test sierologico. Non è l’unica novità tra il personale del San Luca. Sono in attesa del risultati del tampone anche un medico e un’altra operatrice sanitaria entrambi positivi al test sierologico.

Il test ha rilevato per entrambi la presenza di anticorpi al covid quindi potrebbero essere altri due casi positivi . Ma sugli ultimi due è necessario attendere l’esito del tampone.

Intanto nella giornata di oggi saranno fatti i test al personale di medicina generale. L’infermiera che presenta lievi sintomi è in isolamento presso il proprio domicilio. L’infermiera di origine napoletana, vive a Casal Velino era stata dichiarata guarita dalla ASL Napoli 1, dopo 20 giorni è stata messa in servizio a Vallo. Ha iniziato a lavorare il 1 maggio. Il test rapido è risultato positivo per igm e igg. Quindi ieri ha fatto il anche il tampone ed è risulta ancora positivo. Di fatto potrebbe esserci stato un errore su un precedente tampone e la donna in realtà non era mai guarita dal virus.

Nelle scorse settimane aveva assistito a Napoli il papà ammalato poi deceduto per covid . L’infermiera prima di rientrare in servizio a Vallo era risultata negativa a due tamponi. Quindi aveva ripreso a lavorare. Anche il medico e l’altra operatrice sanitaria ora sono a casa in attesa dell’esito del tampone ma hanno lavorato fino a qualche giorno fa.