Concessione aree demaniali a Villammare: minoranza chiede chiarimenti

VIBONATI. Con una nota indirizzata all’amministrazione comunale, il consigliere di minoranza Anna Farraiolo, ha chiesto chiarimenti sul bando relativo alle concessioni demaniali sul litorale di Villammare. L’Ente aveva avviato l’iter per permettere di attrezzare per la balneazione un’area alla foce del Rio Cacafava, di località Oliveto e di Santa Maria Li Piani (leggi qui).

Ora l’esponente del gruppo Voci Libere chiede all’amministrazione comunale alcuni chiarimenti.

In particolare si vuole appurare come siano state individuate le aree, considerato anche che quella di Santa Maria Li Piani è sovrapposta ad un canale naturale “la cui occupazione potrebbe rappresentare grave pericolo in caso di eventi meteorici”; la durata delle concessioni; e il motivo dell’esclusione dei giovani. Quanto a quest’ultimo punto, infatti, il bando prevede criteri che pongono specifiche limitazioni.