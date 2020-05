Vibonati: bando per il diporto di località Marinella

VIBONATI. Dopo la pubblicazione del bando per l’assegnazione di alcuni tratti di litorale per la realizzazione di lidi attrezzati (leggi qui), il Comune ha avviato una nuova procedura di gara per un ulteriore affidamento. Si tratta del piccolo diporto ubicato in località Marinella. Oggetto della gara è innanzitutto la struttura polifunzionale di mq. 4.320,00, situata alla frazione Villammare. Qui è possibile installare un chiosco per attività di somministrazione temporanea di bevande e di ombrelloni per fini elioterapici, il tutto a servizio dell’utenza della struttura.

Inoltre è previsto l’affidamento anche dello specchio d’acqua antistante la spiaggia, della superficie di mq. 11.300,00, per il posizionamento del campo boe costituito da 50 gavitelli e relativi corpi morti.

L’importo a base di gara è di tremila euro cui si somma il canone demaniale. L’aggiudicazione avverrà alla ditta che avrà offerto la percentuale di aumento più alta sul corrispettivo annuo o quinquennale. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per il 25 maggio alle ore 12.