VIDEO | Fase 2 ad Ascea: intervista al sindaco Pietro D’Angiolillo

Il Comune di Ascea si è rivelato tra i più attivi durante l’emergenza Covid. Nella prima fase ha previsto controlli h24 sul territorio, monitorando gli ingressi in paese, ed ora programma con attenzione la fase 2 e la stagione estiva. Tra le iniziative messe in campo, particolare attenzione ha destato quella di dotare i cittadini, proprietari di seconde case, villeggianti e turisti di pass per spostarsi sul territorio (leggi qui).

Un modo per facilitare i controlli ed avere sempre piena consapevolezza di chi giunge ad Ascea. Ne abbiamo parlato con il sindaco Pietro D’Angiolillo.