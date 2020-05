Ascea, ecco le regole per la fase 2. Pass per circolare sul territorio

ASCEA. Il Comune programma la Fase 2 ma anche la prossima stagione estiva. Così il sindaco di Ascea, Pietro D’Angiolillo, ha firmato un’ordinanza che fissa le regole per i prossimi mesi per l’accesso al territorio comunale. A partire dal 4 maggio, con l’allentamento delle misure restrittive e il via libera agli spostamenti, seppur motivati, il primo cittadino ha disposto che chiunque faccia ingresso nel territorio comunale da altre regioni debba comunicarlo all’indirizzo email polizialocale@comune.ascea.sa.it o alla pec protocollo.comunediascea@pec.it. Inoltre è è necessario informare, come prevedono le normative regionali, dovrà informare il proprio medico, pediatra o l’operatore di sanità pubblica del territorio. Imposto, inoltre, l’isolamento domiciliare.

Fase 2, i rientri ad Ascea

Da ieri, 4 maggio, fino al 17 maggio, chi arriva ad Ascea dall’estero, da altre regioni o altre province deve permettere alle forze armate, agli agenti di polizia locale o ai volontari di protezione civile, presenti ad eventuali posti di blocco, di rilevare la temperatura corporea. Tale regola vale anche per i pedoni e gli automobilisti che circolano sul territorio. Chi risiede in comuni diversi da Ascea non può trasferirsi nelle seconde case. Nel comune cilentano il sindaco Pietro D’Angilillo ha disposto la chiusura di parchi, ville, giardini, aree gioco.

Fase 2: cosa fare dal primo giugno

Dal primo giugno e fino al 30 giugno ulteriori novità: vale l’obbligo di comunicare al Comune l’arrivo e il periodo di permanenza sul territorio comunale, nonché il luogo ove si alloggerà. Restano ferme le disposizioni già previste relativamente all’obbligo di sottoporsi a controllo della temperatura. In caso di turisti possono essere anche le strutture ricettive a fare la comunicazione.

Fase 2: i pass

Dall’1 giugno, inoltre, il Comune ha previsto l’attivazione di pass che dovranno essere esibiti ai controlli. Questi variano in base alle categorie e andranno esibiti a richiesta.

Verde chiaro per i residenti; arancione per proprietari, possessori, locatari di unità immobiliari; azzurro per i non residenti che si recano ad Ascea per raggiungere la spiaggia, per motivi di svago o altro e che arrivano da altri centri del Cilento. Questi pass non avranno scadenza.

Il pass per i turisti avrà sullo sfondo un’immagine di Ascea e avrà una scadenza temporale che coinciderà con la data di partenza. Per i turisti giornalieri è previsto un semplice pass cartaceo. Le strutture alberghiere avranno dei propri pass che potranno distribuire ai turisti. I pass sono obbligatori per accedere e circolare sul territorio comunale. Previste multe per i trasgressori, fino a 500 euro.