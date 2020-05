Salernitana: gli ultras al fianco del Ruggi

Importante traguardo raggiunto per la raccolta fondi, da devolvere completamente in beneficenza, organizzata dagli ultras della Salernitana. L’iniziativa solidale, che servirà ad aiutare l’istituto San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, ha già sfondato, infatti, quota 5mila euro. È ancora possibile donare al seguente link, sul portale Gofundme.com. I promotori del gesto lodevole sono i tifosi della Curva Sud “Siberiano“. In particolare i gruppi IGUS, Nuova Guardia, Prigionieri di una fede, Nucleo Storico e Frangia Kaotica.

Il richiamo dei tifosi della Salernitana

Gli stessi tifosi della Salernitana hanno sottolineato lo sforzo profuso sin ora, esortando a donare in favore della struttura ospedaliera della città granata.

“Riteniamo doveroso comunicare che la raccolta fondi da Noi organizzata in favore dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona ha raggiunto un obbiettivo molto importante. E arriva in un momento delicatissimo per tutti noi.

Un ringraziamnento doveroso a quanti hanno voluto supportarci dimostrandoci la Loro amicizia. Grazie a chi, pur non conoscendoci di persona, hanno voluto concederci la Loro fiducia.

Col Vostro aiuto abbiamo voluto dimostrare tangibilmente la nostra vicinanza, come ULTRAS della Salernitana, al nosocomio cittadino punto di riferimento nella lotta al COVID-19.

Come comunicatoci dal Dottore Michelangelo Chiacchio, Direttore U.O.C. Gestione Economico Finanziaria dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, la somma raccolta è stata già trasferita sul conto di Tesoreria dell’Ospedale. E come testualmente riferitoci dal Dottore Chiacchio.

” I detti fondi – come altri pervenuti da analoghe donazioni – sono tutti destinati alla copertura dei costi generati dall’emergenza epidemiologica. Acquisto di DPI, di ventilatori polmonari e tutto ciò che è utile per mettere la nostra struttura in condizioni tali da poter fronteggiare l’emergenza, con la speranza che tutto questo possa avere presto una definitiva risoluzione.

Noi non ci fermiamo continuando a sostenere il Nostro Ospedale aiutandoli ad aiutarci. Chi vuole può continuare a sostenere la nostra iniziativa al seguente link. https://www.gofundme.com/f/gli-ultras-per-l039aou-san-giova… “