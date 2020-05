InCORTIamoci è una manifestazione a carattere nazionale strettamente legata al campo cinematografico. Questa mira alla valorizzazione del lavoro di registi giovani ed emergenti, in cui vengono selezionati svariati cortometraggi.

La rassegna giunta alla sua ottava edizione, in programma in questo periodo, è stata spostata, però, vista l’emergenza del Covid-19 che si è abbattuta in Italia. L’evento, organizzato da Lacumbia Film associazione di Torino che opera nel campo del cinema, si terrà quindi, in gran parte, in maniera virtuale. Nella rassegna torinese, presente, grazie a Felice Antignani e a Senza Tempo, anche un pezzo del nostro Cilento.

Senza Tempo, il cortometraggio cilentano in scena ad InCORTIamoci

Felice Antignani è un regista e sceneggiatore, cresciuto a Pomigliano d’Arco, legato fortemente al Cilento, da ormai diverso tempo. Negli ultimi tre anni Antignati ha prodotto altrettanti progetti cinematografici. Dopo Sottopelle, pubblicato nel 2017, e Velluto Bianco, presentato nel 2018, è arrivata la volta di Senza Tempo, film uscito nel 2019. Quest’ultimo è stato ambientato, infatti, a fine 2018 tra Ascea, Casal Velino, Marina di Camerota e Omignano Scalo, riscuotendo un discreto successo.

Le parole di Felice Antignati

“Io sarei dovuto andare a Torino a marzo però, causa Coronavirus, il tutto si svolgerà in streaming. Credo che la rassegna, grazie al web, non risentirà troppo di questa limitazione. Durante l’ottava edizione di InCORTIamoci sarò felice di presentare i miei tre lavori. Uno di questi è Senza Tempo, girato praticamente per intero nel Cilento. Sono felice di portare paesi a me cari, anche se virtualmente, all’interno della rassegna piemontese. Per me il Cilento è una seconda casa, sono ormai legatissimo a questo territorio a cui mi sento, per fortuna, di appartenere totalmente”.

Il 6 maggio, dalle ore 21:00 alle 23:00, in una diretta sulla pagina Facebook della Lacumbia Film i rappresentanti dell’associazione piemontese presenteranno i tre cortometraggi. Alla fine delle proiezioni Felice Antignati risponderà, poi, alle domande pervenute durante la riproduzione dei suoi lavori.