Grande successo per “Senza Tempo”, il terzo progetto prodotto da Felice Antignani, cortometraggio che sta trovando grossi riscontri nel panorama cinematografico tricolore e internazionale. Quattro i premi vinti, ben dieci le nomination distribuite in giro per il mondo per il film girato nel Cilento, nel 2018,tra Marina di Ascea, Casal Velino, Omignano Scalo e Marina di Camerota. Il percorso festivaliero internazionale ha visto Roma, Glasgow, Miami, Londra, Toronto, Kosice e Mosca dare così spazio a “Senza Tempo”.





La visione del cortometraggio realizzato da Felice Antignani è disponibile, in maniera gratuita, sulla piattaforma streaming NCG Television, tramite la seguente procedura:

1. utilizzate questo link: http://mlm.ncgcommunication.com/free-channel/Rexwinning;

2. inserite tutti i dati richiesti e finalizzate la registrazione (gratuita);

3. si aprirà una pagina in cui non dovete toccare o modificare alcunché, e che potete tranquillamente chiudere;

4. andate ora su https://ncgtelevision.net/;

5. cliccate su “Log in” (in alto a destra) ed inserite i dati (username e password) che avete utilizzato per la registrazione;

6. cliccate poi su “Free Channel” (e non sui titoli indicati nel menù a tendina), e, scorrendo in basso, troverete, nella sezione “XShort Channel”, i nostri lavori; e

7. cliccate sul simbolo Play (due volte) per vedere i nostri lavori, ricordandovi di impostare la migliore definizione disponibile (tendenzialmente 1080p), cliccando sulla rotellina (situata sulla destra).

Chiaramente, una volta effettuata la registrazione, potrete andare direttamente su ncgtelevision.net e fare il log in per entrare nella piattaforma e guardare Senza Tempo.