Caso di coronavirus a Perdifumo: eseguiti 5 tamponi

PERDIFUMO. Sono cinque i tamponi eseguiti nel comune cilentano dopo il caso di coronavirus registrato nella serata di mercoledì. I sanitari dell’Asl sono stati ieri a Perdifumo. Gli esami sono stati effettuati su familiari della 43enne risultata positiva al virus. Nessuno presenta sintomi sospetti e tutti sono in quarantena, così come alcuni cittadini che avrebbero avuto contatti con la donna, i quali hanno scelto di porsi in auto-isolamento.

«Attendiamo l’esito dei tamponi – ha spiegato il sindaco di Perdifumo Vincenzo Paolillo – al momento non sappiamo la donna dove si sia contagiata ma attendiamo un nuovo tampone di conferma, auspicando che sia una falsa positiva». «Al momento – ha aggiunto replicando alle istanze della minoranza – il Comune ha provveduto a fare tutto ciò che le norme prevedono».

Subito dopo l’esito del tampone sulla donna di nazionalità rumena ma compagna di un cittadino di Perdifumo, è stata ricostruita la catena dei contatti al fine di scongiurare una diffusione del virus.

La 43enne è asintomatica. Ha scoperto di essere positiva poiché si era recata in ospedale per una prestazione medica. Come da prassi su di lei e sul marito era stato eseguito il tampone che è risultato positivo. Negativo, invece, quello del compagno.