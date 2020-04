Nuovo caso di coronavirus a Perdifumo

PERDIFUMO. C’è un nuovo caso di coronavirus nel Cilento. A risultare contagiata è una giovane donna del posto. E’ asintomatica e sta bene. Da qualche giorno aveva già limitato i rapporti con i familiari proprio per il timore di essere esposta al contagio. L’Asl Salerno ha provveduto a metterla in isolamento e a disporre i tamponi anche per tutte le persone con cui è entrata in contatto.

“Abbiamo appreso la notizia ieri – ha spiegato il sindaco Vincenzo Paolillo – l’Asl Salerno ci ha comunicato l’esito del tampone e si è provveduto immediatamente a disporre la quarantena e a ricostruire la catena dei contatti. Voglio tranquillizzare tutti i cittadini – ha aggiunto – la donna ha avuto relazioni limitate in paese nell’ultimo periodo”.

L’invito del Comune è ad evitare allarmismi e a rispettare le regole previste in questa fase di emergenza.