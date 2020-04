Aiuti per cittadini e imprese: appello dai comuni zona rossa del Vallo di Diano

SALA CONSILINA. Una lettera a Regione e Governo per chiedere un aiuto concreto ad imprese e cittadini. L’appello parte dai comuni della zona rossa del Vallo di Diano e Tanagro (Atena Lucana, Caggiano, Auletta, Polla, Sala Consilina).

“Insieme agli altri sindaci dei 5 Comuni del Vallo di Diano e Tanagro dichiarati zona rossa stiamo preparando una proposta da indirizzare alla Regione Campania ed al Governo per avere degli aiuti concreti per i danni economici che imprese, artigiani e cittadini hanno subito in seguito all’emergenza sanitaria”. spiegano il sindaco di Sala Consilina Francesco Cavallone ed il consigliere comunale Vincenzo Garofalo, delegato al Commercio ed alle Attività Produttive.

I due esponenti dell’Amministrazione Comunale in risposta alle richieste fatte dal gruppo di opposizione Salesi, guidato da Mimmo Cartolano, hanno spiegato che “le rate della TARI verranno posticipate – spiegano – come già annunciato già nei giorni scorsi, per la TOSAP è previsto lo sgravio per i giorni corrispondenti alla durata dell’emergenza, invece per quanto riguarda IMU e TASI non abbiamo alcun potere in merito perché sono tasse sulle quali eventuali sospensioni o proroghe delle scadenze deve pronunciarsi il Governo”.