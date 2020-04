Sala Consilina, la proposta: “stop alle tasse e aiuti per la sanificazione”

SALA CONSILINA. Sospensione delle tasse comunali per il 2020 e pagamento della sanificazione. Queste le proposte avanzate dal gruppo di minoranza Salesi. Attraverso una nota, indirizzata a palazzo di città, sono state sollecitate iniziative per rendere meno critica la ripartenza per le attività del territorio.

“Chiediamo – spiega il capogruppo Mimmo Cartolano – che questa Amministrazione valuti la possibilità di sospendere tutti i tributi comunali in scadenza dall’11 marzo 2020 al 31 maggio 2020, riferiti all’anno di imposta 2019, che valuti la possibilità di sospendere i tributi comunali ad emettersi per l’anno 2020 e che, in ogni caso, si preveda la possibilità di un rateizzo a lungo termine delle predette tasse”.

Ma non solo: il gruppo Salesi propone all’Amministrazione Comunale di sostenere gli esercenti ed i titolari di attività commerciali che riprenderanno l’attività solo con consegna a domicilio di farsi carico del primo intervento di sanificazione dei locali di lavoro”, dice Cartolano.