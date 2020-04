Estate a Vibonati: le proposte del consigliere Borrelli

VIBONATI. Per la prossima estate a Vibonati rivedere a ribasso le tariffe per i parcheggi previste per i residenti, ampliare il suolo pubblico dato in concessione e prevedere una fascia oraria più ampia per l’isola pedonale. Sono queste le proposte avanzate dal consigliere comunale di minoranza, Manuel Borrelli, dopo che l’amministrazione comunale ha fissato le linee guida per la programmazione della prossima stagione estiva (leggi qui).

Vibonati: le falle nel piano del Comune

Per Borrelli, però, il provvedimento della giunta Brusco non tiene conto della grave emergenza sanitaria in atto e delle conseguenze che sta avendo anche nell’ambito sociale ed economico. Di qui, considerato che “l’emergenza rischia di avere strascichi pesanti per la tenuta sociale, per la nostra fragile economia e potrebbe avere notevoli ricadute occupazionali”, Borrelli avanza tre proposte in vista della prossima estate a Vibonati.

Estate a Vibonati: le proposte di Manuel Borrelli

La prima è relativa ai parcheggi per i quali si chiede l’esenzione dei pagamenti dei ticket in favore dei cittadini o la riduzione delle tariffe; la seconda riguarda l’occupazione del suolo pubblico, con la possibilità di ampliarlo anche al fine di garantire il rispetto delle regole sul distanziamento, e l’ampliamento della fascia oraria per l’isola pedonale. Infine Borrelli chiede un incontro pubblico con commercianti e imprenditori turistici per cercare insieme una strada per affrontare la stagione estiva.