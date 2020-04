Covid: contagi zero in Provincia. Cilento e Diano senza casi da 96 ore

Ieri per la prima volta dall’inizio della pandemia, in Provincia di Salerno non si sono registrati nuovi casi di contagio da coronavirus. Una notizia che fa sperare in vista del futuro anche se già oggi questo dato è stato ribaltato dall’annuncio del sindaco di Sant’Egidio del Monte Albino, Nunzio Carpentieri, di tre tamponi positivi nel proprio comune. Si tratta di soggetti conviventi con una persona già positiva e tutti già in isolamento.

Situazione contagi nel Cilento e Vallo di Diano

Nel comprensorio del Cilento e Vallo di Diano gli ultimi tamponi positivi si sono registrati la scorsa settimana: domenica un caso a Sala Consilina, relativo ad una paziente già in isolamento. Risale al 17 aprile, invece, l’ultimo caso registrato nel Cilento, ad Agropoli. Da allora sono arrivate soltanto buone notizie, con tamponi negativi sui sospetti Covid.

I ricoverati in ospedale

Si svuotano anche gli ospedali. A Polla sono tre le persone ricoverate e nessuna in terapia intensiva. Al “San Luca” di Vallo della Lucania, invece, sono quattro le persone in reparto Covid: due di Agropoli, una di Vallo della Lucania e la quarta di San Mauro La Bruca. Tutte sono in buone condizioni e sulla via della guarigione.