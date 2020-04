Consiglio Comunale a Perdifumo: minoranza lo diserta “Violate norme su emergenza”

PERDIFUMO. La minoranza diserterà il prossimo consiglio comunale. E’ quanto si apprende nella missiva protocollata al Comune da parte dei consiglieri comunali d’opposizione Francesco Pecora, Giuseppe Coccorullo e Nazario Matarazzo. Con una nota, infatti, hanno comunicato al Sindaco ed al Segretario Comunale di Perdifumo di non voler partecipare al consiglio comunale in programma oggi, 23 aprile. Il motivo? Sarebbe stato convocato “in violazione della normativa emergenziale relativa al Covid-19 di cui agli artt. 73 D.L. n 18/2020 e 1, comma 1, D.P.C.M. 10 aprile 2020″.

Minoranza diserta consiglio comunale: i motivi

“Il numero e la complessità degli argomenti previsti nell’ordine del giorno uniti alla conformazione, dimensioni e dotazioni dell’aula consigliare, non consentono il rispetto delle regole previste dalla suddetta normativa sanitaria di emergenza”, osservano i tre esponenti dell’opposizione.

Gli stessi fanno presente che “nessun argomento di quelli previsti in trattazione ha i caratteri della urgenza in quanto gli stessi argomenti di bilancio, pur sottoposti a termine, sono stati rinviati al 31 maggio”.

Seduta convocata a porte chiuse

Il consiglio comunale era in programma in prima convocazione per oggi pomeriggio. La seduta si sarebbe dovuta tenere a porte chiuse, ma anche questa precauzione non sarebbe sufficiente secondo l’opposizione.

Perdifumo non è l’unico Comune che, nonostante l’emergenza coronavirus ha deciso di non rinviare le attività del consiglio. Anche il Comune di Orria ha convocato l’assise (a porte chiuse). In questo caso il consiglio comunale – in seduta straordinaria – dovrà procedere all’approvazione al ricorso all’anticipazione di liquidità. La convocazione è per il prossimo 27 aprile.