In Cilento e Diano arrivano gli ambulatori infermieristici distrettuali

VALLO DELLA LUCANIA. Per affrontare l’emergenza coronavirus, ma anche per risolvere l’atavico problema dell’assenza di personale, l’Asl di Salerno è pronta per attivare degli ambulatori infermieristici delle cronicità. Serviranno ad assistere i pazienti con fragilità e con problemi di salute che hanno lunghi decorsi. Una buona notizia che va a colmare un vuoto organizzativo, considerato che per talune prestazioni i cittadini devono far riferimento a privati.

Gli “Ambulatori infermieristici distrettuali territoriali” serviranno proprio a fornire le cure primarie ai pazienti affetti da patologie croniche come, ad esempio, diabete, scompensi cardiaci e broncopneumopatie croniche ostruttive. Sarà un modo per ridurre anche i ricoveri impropri e i codici bianchi al pronto soccorso, per migliorare la gestione dei problemi legati alle cronicità dell’utenza, prevenire la riacutizzazione delle patologie e delle complicanze terapeutiche.

Anche nel Cilento e Vallo di Diano sono previsti ambulatori: a Buccino, Vallo della Lucania, Agropoli, Sapri, Caselle in Pittari, Sala Consilina e Polla. La figura chiave degli ambulatori distrettuali sarà l’infermiere che si occuperà di valutare l’intervento assistenziale opportuno, di seguire la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostiche-terapeutiche e se occorre potrà avvalersi dell’ausilio di personale di supporto.