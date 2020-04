Celso, sorpresi a raccogliere asparagi: multati

POLLICA. Continua l’incessante attività di controllo posta in essere dai carabinieri sul territorio per verificare il rispetto delle misure restrittive previste da Governo e Regione in questa fase di emergenza coronavirus. L’attività dei militari non è concentrata soltanto sulle strade, ma anche nelle zone interne e impervie dove sono gli uomini dei carabinieri forestali a sorvegliare il territorio per intercettare i trasgressori.

Due persone sorprese a raccogliere asparagi

Nella mattinata odierna, il brigadiere Antonio Nicola Ferra e il carabiniere Davide Carpentieri, del reparto di Sessa Cilento, hanno sorpreso due uomini intenti alla raccolta di asparagi in località Celso nel comune di Pollica. Ai due è toccata quindi la sanzione amministrativa per aver violato le norme anti-contagio.

L’attività di controllo dei carabinieri forestali della stazione di Sessa Cilento

Coordinati dal colonnello Mario Guariglia, i carabinieri forestali della stazione di Sessa Cilento stanno svolgendo una attività incessante sul territorio. Quella di questa mattina non è la prima sanzione comminata a soggetti che, nonostante il DCPM del Governo e le ordinanze regionali, hanno pensato bene di recarsi in zone montane per raccogliere asparagi.

Due settimane fa tre giovani furono sorpresi in un’aria bruciata di località Montagna Cicale, sempre nel Comune di Pollica. Anche in questo caso scattò la sanzione aggravata da un’ulteriore ammenda per la raccolta in area non consentita di asparagi (leggi qui).