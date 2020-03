Pollica: scoperti a raccogliere asparagi, sanzionati 3 giovani

Avevano violato le disposizioni relativi all’emergenza coronavirus. Si erano addentrati nelle campagne di Pollica, in un’aria bruciata di località Montagna Cicale, ma la loro presenza non è sfuggita ai carabinieri forestali, guidati dal brigadiere Antonio Ferra, che hanno avvistato la loro auto a margine della carreggiata. Protagonisti tre giovani di Casal Velino di età compresa tra 20 e 30 anni.

Fermati dai forestali i ragazzi hanno prima tentato di giustificarsi poi hanno consegnato documenti e ammesso le loro responsabilità.

I carabinieri hanno sanzionato i tre con una multa da 400 euro ciascuno per non aver rispettato le disposizioni sull’emergenza in atto. Ulteriori 206 di ammenda per la raccolta in area non consentita di asparagi.